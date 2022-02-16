Федотов о том, должен ли теперь Войнову ужин за его сэйв: «Молодчик, конечно. Но сначала пусть мне оплатит за первые игры»

Вратарь сборной России Иван Федотов прокомментировал победу команды над Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

«Тяжелый, непростой матч. Особенно для меня, потому что было мало бросков и было трудно сохранять концентрацию. Но мы предполагали, что игра будет развиваться именно так.

Третий период был еще более трудным, потому что сопернику было нечего терять. Пришлось где-то покувыркаться, попрыгать. Где-то нам надо построже играть в обороне, в неравных составах. Есть над чем поработать. Кубки выигрываются в неравных составах, в большинстве и меньшинстве.

Замерз ли я в первые два периода? Немного было тяжеловато. Игровой ритм был совсем не тот, что в третьем периоде. Вошел, попрыгал, половил. В третьем было намного приятнее. Ощущения от игры лучше.

Что сказать тем, кто скажет, что мы долго возились с какой-то Данией? Отвечу следующее. Здесь все команды умеют играть от обороны, тем более в плей-офф. Все понимают, у кого какие сильные стороны. Они в первые два периода просто встали, окопались. Им было бы тяжело играть в наш хоккей.

Сэйв при выходе два в один? Сыграл по ситуации. До финальной сирены было еще далеко, играл по моменту. Войнову я теперь должен ужин за его сэйв? Молодчик, конечно. Но сначала пусть мне ужин оплатит за первые две игры», – сказал Федотов.

В первых двух матчах на турнире против Швейцарии (1:0) и Дании (2:0) Федотов сыграл на ноль, отразив в общей сложности 49 бросков.