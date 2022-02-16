«Игры нет. Будь у датчан побольше мастерства, то шансов у нас бы не было». Сушинский о 3:1 с Данией

Бывший игрок сборной России Максим Сушинский поделился мнением о победе команды над Данией (3:1) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

«Какая игра? Ее нет. Если бы у датчан было побольше мастерства, то шансов у нас бы не было. Все равно молодцы. Выиграли. Использовали свои моменты. Какая бы ни была игра, надо выигрывать в таких матчах. Я ожидал сегодня только победы.

В моменте с забитым голом в большинстве хорошо сыграло второе звено. Все сделали Гусев и Григоренко. А самой же игры в большинстве по сути и не было.

Непонятно, почему Шипачев играет не со своей точки. Он никогда не играл на ней в «Динамо». Очень странно. Со своей позиции он лучше отдает и выглядит лучше. А главное – за себя спокоен. Не знаю, зачем он играет с этой стороны. Повезло, что отскочило на Славу [Войнова]. Он такие моменты не прощает», – сказал Сушинский.

Фух, сборная России вернулась! Данию взяли по счету близко, но по игре – уверенно