Сборная России сыграет с Данией в том же составе, что и против Чехии. Шипачев, Галиев и Чибисов – в 1-м звене

Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала Олимпиады-2022 против команды Дании.
Тренерский штаб не внес ни одного изменения по сравнению с заключительным матчем группового этапа против Чехии (5:6 ОТ).
Место в воротах займет Иван Федотов, который проведет четвертую игру подряд на турнире. Его сменщиком будет Тимур Билялов.
Никита Нестеров – Александр Никишин, Станислав Галиев – Вадим Шипачев – Андрей Чибисов;
Егор Яковлев – Александр Елесин, Никита Гусев – Владимир Ткачев – Арсений Грицюк;
Сергей Телегин – Вячеслав Войнов, Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Дмитрий Воронков;
Дамир Шарипзянов, Сергей Плотников – Сергей Андронов – Михаил Григоренко; Кирилл Семенов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Дания. Игра начнется в 09:00 по московскому времени.