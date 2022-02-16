Сборная России сыграет с Данией в том же составе, что и против Чехии. Шипачев, Галиев и Чибисов – в 1-м звене

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Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала Олимпиады-2022 против команды Дании.

Тренерский штаб не внес ни одного изменения по сравнению с заключительным матчем группового этапа против Чехии (5:6 ОТ). 

Место в воротах займет Иван Федотов, который проведет четвертую игру подряд на турнире. Его сменщиком будет Тимур Билялов. 

Никита Нестеров – Александр Никишин, Станислав ГалиевВадим ШипачевАндрей Чибисов;

Егор ЯковлевАлександр Елесин, Никита ГусевВладимир Ткачев – Арсений Грицюк;

Сергей Телегин – Вячеслав Войнов, Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Дмитрий Воронков;

Дамир Шарипзянов, Сергей ПлотниковСергей АндроновМихаил Григоренко; Кирилл Семенов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Дания. Игра начнется в 09:00 по московскому времени.

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