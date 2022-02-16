Сборная России сыграет с Данией в том же составе, что и против Чехии. Шипачев, Галиев и Чибисов – в 1-м звене

Стал известен состав сборной России на матч 1/4 финала Олимпиады-2022 против команды Дании.

Тренерский штаб не внес ни одного изменения по сравнению с заключительным матчем группового этапа против Чехии (5:6 ОТ).

Место в воротах займет Иван Федотов, который проведет четвертую игру подряд на турнире. Его сменщиком будет Тимур Билялов.

– Александр Никишин, – – ;

– , – – Арсений Грицюк;

Сергей Телегин – , – Павел Карнаухов – ;

Дамир Шарипзянов, – – ; .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Дания. Игра начнется в 09:00 по московскому времени.