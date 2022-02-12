Федотов сыграет в воротах против Чехии, Гусев переведен во 2-е звено, Григоренко – в 4-е

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Стал известен состав сборной России на третий матч Олимпиады-2022 против команды Чехии.

Место в воротах займет Иван Федотов, который проведет третью игру подряд на турнире.

Никита Нестеров – Александр Никишин, Станислав ГалиевВадим ШипачевАндрей Чибисов;

Егор ЯковлевАлександр Елесин, Никита ГусевВладимир Ткачев – Арсений Грицюк;

Сергей Телегин – Вячеслав Войнов, Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Дмитрий Воронков;

Дамир Шарипзянов, Сергей ПлотниковСергей АндроновМихаил Григоренко; Кирилл Семенов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия. Игра начнется в 16:10 по московскому времени.

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