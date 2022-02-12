Федотов сыграет в воротах против Чехии, Гусев переведен во 2-е звено, Григоренко – в 4-е

Стал известен состав сборной России на третий матч Олимпиады-2022 против команды Чехии.
Место в воротах займет Иван Федотов, который проведет третью игру подряд на турнире.
Никита Нестеров – Александр Никишин, Станислав Галиев – Вадим Шипачев – Андрей Чибисов;
Егор Яковлев – Александр Елесин, Никита Гусев – Владимир Ткачев – Арсений Грицюк;
Сергей Телегин – Вячеслав Войнов, Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Дмитрий Воронков;
Дамир Шарипзянов, Сергей Плотников – Сергей Андронов – Михаил Григоренко; Кирилл Семенов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия. Игра начнется в 16:10 по московскому времени.