Федотов сыграет в воротах против Чехии, Гусев переведен во 2-е звено, Григоренко – в 4-е

Стал известен состав сборной России на третий матч Олимпиады-2022 против команды Чехии.

Место в воротах займет Иван Федотов, который проведет третью игру подряд на турнире.

– Александр Никишин, – – ;

– , – – Арсений Грицюк;

Сергей Телегин – , – Павел Карнаухов – ;

Дамир Шарипзянов, – – ; .

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия. Игра начнется в 16:10 по московскому времени.