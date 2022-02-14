Самонов и Каюмов пропустили тренировку сборной России. Воронков работал в звене с Карнауховым и Слепышевым

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Сборная России в понедельник вышла на тренировку на Олимпиаде-2022.

Занятие пропускают вратарь Александр Самонов и Артур Каюмов, получивший повреждение в матчей с Данией (2:0).

Сочетания звеньев выглядят следующим образом:

Белые: Никита Нестеров – Александр Никишин, Станислав ГалиевВадим Шипачев – Андрей Чибисов;
 
Красные: Егор Яковлев – Александр Елесин, Арсений Грицюк – Кирилл Семенов – Никита Гусев, Владимир Ткачев;
 
Синие: Сергей Телегин – Вячеслав Войнов, Антон Слепышев – Павел Карнаухов – Дмитрий Воронков;

Зеленые: Артем Минулин – Дамир Шарипзянов, Сергей Плотников – Сергей Андронов – Михаил Григоренко.

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