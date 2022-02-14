Самонов и Каюмов пропустили тренировку сборной России. Воронков работал в звене с Карнауховым и Слепышевым

в понедельник вышла на тренировку на Олимпиаде-2022.

Занятие пропускают вратарь Александр Самонов и Артур Каюмов, получивший повреждение в матчей с Данией (2:0).

Сочетания звеньев выглядят следующим образом:

Белые: – Александр Никишин, – – Андрей Чибисов;



Красные: – Александр Елесин, Арсений Грицюк – Кирилл Семенов – , ;



Синие: Сергей Телегин – , – Павел Карнаухов – Дмитрий Воронков;

Зеленые: Артем Минулин – Дамир Шарипзянов, – Сергей Андронов – Михаил Григоренко.