Осипов о словах про уровень КХЛ и студентов: «Сказал, чтобы взбодрить ребят из сборной Китая. Хотел, чтобы все разозлились»

Защитник Денис Осипов, выступающий за сборную Китая, ответил на вопросы после поражения от команды Канады (2:7) в квалификации Олимпиады-2022.

– Вы сказали после прошлого матча, когда проиграли Канаде (0:5): «Между КХЛ и этими студентами – пропасть. Нам дали под жопу. Показали, кто хоккеисты, а кто ими старается быть». Удивились, что эти слова вызвали такой резонанс в России?

– Конечно, да.

Но я так сказал во многом, чтобы взбодрить ребят из сборной Китая перед последней игрой. Я хотел, чтобы все разозлились. И я сам себя так хотел разозлить.

– Вы имели в виду сборную Китая или весь уровень КХЛ?

– Я имел в виду, что мы сыграли плохо. Только это. Как сказал, так сказал.

– Как домашние в Москве реагировали на то, что вы выступаете за сборную Китая?

– Пытались как-то смотреть наши матчи. Не всегда это получалось – то без комментаторов, то с комментариями. Трансляцию нужно было еще поймать.

– Что вы отсюда увезете на память?

– Я купил тут 30 шапок. Всем же надо раздать подарки в России. У меня этих шапок – целая спортивная сумка.

– В целом вам понравилось это приключение?

– Естественно. В целом было бы лучше без коронавируса и масок. Было бы веселее и проще. Но и так будет что вспомнить, – сказал Осипов.