Ковалев о поражении Китая 2:7: «Обычные канадцы – ничего нового. Забили бы мы пару голов в начале – можно было бы в защите сидеть, откидываться»

Тренер сборной Китая высказался после поражения от команды Канады (2:7) в квалификационном раунде Олимпиады-2022.

– Не использовали моменты свои в начале игры. По-другому бы сложилась игра. Плюс удаления нам помешали.

– Но два гола Канаде в плей-офф – это круто?

– Моментов было достаточно в первые десять минут и буллит надо забивать.

Пару голов забей в начале, и можно было в защите сидеть, откидываться. Только нужно было забить сначала.

– Что вообще можете сказать об этой сборной Канады?

– Обычная канадская команда. Мощные игроки, лезут на ворота, много бросают. Ничего нового.

– Что дальше будет с вами? До конца Олимпиады можете остаться в Пекине?

– Думаю, нет. Сейчас все будет решаться. Думаю, в ближайшие два дня все разъедутся.

– Какие чувства остались от Олимпиады?

– На Олимпиаде всегда хорошие чувства. Мы бились до конца, показали достойную игру, – сказал Ковалев.

Сборная Китая вылетела с Олимпиады, проиграв все 4 матча с общим счетом 4:23