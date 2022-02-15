Игрок сборной Китая Осипов о поражении 2:7: «С этой Канадой можно было спокойно играть» 

Защитник , выступающий за сборную Китая, ответил на вопросы после поражения от команды Канады (2:7) на Олимпиаде-2022.

– Какие у вас впечатления от матча с Канадой и от Олимпиады в целом?

– Я считаю, мы очень неплохо смотрелись. Играли до конца. Забили две шайбы Канаде. Наверное, это ценно.

– Можно ли сказать, что канадцы показали запредельный уровень хоккея?

– Я думаю, что с этой Канадой можно было спокойно играть.

Где-то стоило построже действовать в обороне, быть более удачливыми в атаке. Мы ведь с чего начали? Два выхода «один в ноль», и не забили. А потом у нас удаление – и они сразу забили.

– Зачем вы натурализовались в сборную Китая? Ваша команда тут проиграла все четыре матча с общей разницей шайб 4:23.

– У меня была цель – играть в хоккей на Олимпиаде. Хотелось выступить на высоком уровне.

– Стоило ли оно того? Сидели в пузыре, носили маски, попадали под сильных соперников.

– Я считаю, что все было не зря. Это очень интересный опыт.

– Это ведь не история каких-то больших денег?

– Нет, конечно. Хотя я получаю зарплату в .

Но вы сами представьте – приехать на Олимпиаду, сыграть тут дважды против Канады, а еще – с США и Германией. Я считаю, что это круто.

– Вы в дальнейшем будете выступать за сборную Китая?

– Пока такого разговора со мной не было.

– А есть ли будущее у «Куньлуня» в ?

– Вопрос не ко мне. Я откуда знаю? Я же только игрок. Это начальству виднее, – сказал Осипов.

Сборная Китая вылетела с Олимпиады, проиграв все 4 матча с общим счетом 4:23