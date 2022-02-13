Ковалев о поражении Китая 0:5 от Канады: «Игра могла сложиться иначе, если бы не быстрый гол. Все думали, что мы будем проигрывать 0:15 или 0:20»

Тренер сборной Китая высказался после поражения от команды Канады (0:5) в матче Олимпиады-2022.

«В первые десять минут матча немного потерялись, канадцы быстро выскочили и забили.

Игра могла сложиться иначе, если бы не было быстрого гола.

Но наша команда показывает достойный результат. Ребята выкладываются на максимум своих возможностей.

Все думали, что мы будем проигрывать со счетом 0:15 или 0:20, но мы показываем интересную игру, создаем моменты. Их реализация только страдает.

Также нам не хватает сил сыграть все 60 минут, но я командой доволен», – сказал Ковалев.

В 1/8 финала турнира вновь сыграет против Канады.

Китай проиграл 3 матча подряд на Олимпиаде с общим счетом 2:16