Грицюк о Ковальчуке: «Я вырос на его игре. Для меня это легендарный человек»

Нападающий «Авангарда» и сборной России Арсений Грицюк поделился мнением об Илье Ковальчуке.

В сезоне-2020/21 они вместе выступали за омский клуб. 18 октября 2021 года Ковальчук был назначен менеджером сборной России.

– Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук знает вас по «Авангарду». Он вам в прошлом году помогал?

– Для меня это значимый человек. Считай, я вырос на его игре, всегда смотрел, помню все его знаковые голы, победы. Ковальчук – такая личность в хоккее, на которой было воспитано целое поколение.

То, что я в прошлом году был с ним в одной команде, мне, безусловно, придало огромную мотивацию. Увидел, как он делает команду, какие правильные слова он говорит. Он был больше чем игрок для команды.

Не знаю, какой он генеральный менеджер. Это все-таки другое. Для него это новый вызов, только рад, что он остался в хоккее и идет до конца. Надеюсь, мы его не подведем.

– Сейчас Ковальчук в роли генерального менеджера много общается с игроками?

– Он перед играми заходит в раздевалку. Все время поддерживает команду. Видно, что в нем еще живут эмоции хоккеиста. Эмоции хоккеиста и тренера – немного разные вещи. Еще недавно он играл с нами в одной команде, и Илья не забыл, что такое быть игроком. Для меня это легендарный человек. Он многое делает в раздевалке, – сказал Грицюк.