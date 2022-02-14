Ковальчук о сборной России: «Понравилась игра с Чехией. Сделаем акцент на спецбригадах на тренировке»

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук рассказал о нынешнем положении команды на Олимпиаде-2022.

– Насколько проста процедура перевода игрока из резерва в основу?

– На самом деле это сложно. Можно сделать замену только по ковиду или травме. Но из-за травмы можно менять только если у тебя остается 20+2 в основе. С тем же Каюмовым сейчас все сложно сделать. Славу богу, у него все обошлось. Чтобы провести замену не по ковиду, должно быть три игрока основы с травмами.

– У вас нет мыслей отпустить кого-то из запасных готовиться к плей-офф ?

– Нет, все ребята будут до конца, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Им огромное спасибо, все профессионалы, тренируются, приезжают на стадион, отдаются полностью. Понимаю, что это непросто. От них больше зависит, чем кажется.

– У сборной России не было проблем с ковидом. Ограничения стали помягче?

– Все те же. Каждый день тестирование, маски везде носим. Вчера на директорате объявили, что ни одного случая нет, все ребята вышли с карантина.

– Какой матч сборной России вам понравился?

– Мне понравилась игра с Чехией (5:6 ОТ). Ребята проявили характер, к сожалению, меньшинство подвело.

Понравилось, как ребята вышли на третий период, видно было, что сделали изменения и заиграли в хороший хоккей. Сейчас всем понятно, что бригады меньшинства и большинства будут определять результат. Завтра сделаем акцент на спецбригадах на тренировке, – сказал Ковальчук.