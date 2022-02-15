Морозов о Ковальчуке: «Спросил: «Когда прощальный матч?» Илья усмехнулся: «Не торопись. Может, еще поиграю»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал назначение Ильи Ковальчука на пост менеджера сборной России.
– Как восприняли назначение Ковальчука генеральным менеджером сборной?
– Спросил: «Ну что, когда прощальный матч?» Илья усмехнулся: «Не торопись. Может, еще поиграю».
– Полагаете, это реально?
– Почему нет? Он катается, ходит в тренажерный зал. В хорошей физической форме. О завершении карьеры не объявлял.
Если в следующем сезоне подпишет с каким-то клубом контракт – я не удивлюсь, – сказал Морозов.