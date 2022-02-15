Морозов о Буше: «Мы заботимся о репутации КХЛ. Но не хочется забегать вперед, давайте дождемся письма из американского суда»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался касательно ситуации с форвардом «Локомотива» Ридом Буше.

Американец получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления ему было 17 лет.

Ранее «Локомотив» сообщил, что Буше находится в отпуске за свой счет.

– Американца, играющего за «Локомотив», суд признал виновным в изнасиловании, которое произошло в 2011 году. Парень получил условный срок. В ближайшие дни контракт с ним будет расторгнут?

– Мы – имею в виду и «Локомотив», и КХЛ – ждем официального заключения суда. Юристы должны изучить этот документ, а уже потом огласим решение.

– Хоккеисту, обвиненному в изнасиловании 12-летней девочки, не место в КХЛ?

– Мы заботимся о репутации лиги. Изучали дисциплинарный кодекс ИИХФ, согласно которому уголовное наказание со сроком десятилетней давности не вступает в силу. Бывают же разные кейсы и обвинения. Некоторые впоследствии могут оказаться неправдоподобными.

Что касается Буше, не хочется забегать вперед. Давайте дождемся письма из американского суда.

– Кто в такой ситуации принимает решение о разрыве контракта – клуб или лига?

– Клуб. Он подписывал договор и несет ответственность за его выполнение. Ну а по расторжению есть определенные условия: в каких случаях полагается компенсация, в каких – нет. Это уже вопрос к юристам, – сказал Морозов.