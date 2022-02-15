Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о решении лиги не доигрывать регулярный чемпионат.

– В КХЛ последний матч до олимпийской паузы был проведен 14 января. 5 февраля вы объявили, что регулярный чемпионат не будет доигран. Почему понадобилось три недели, чтобы определиться, в каком формате продолжится сезон?

– Мы прорабатывали разные варианты. Сначала планировали играть в олимпийскую паузу без сборников. Но у нас 120 хоккеистов улетели в Пекин. Это более сорока процентов от общего числа участников Игр.

Сборные России и Китая полностью состоят из игроков КХЛ. Латвия, Финляндия, Чехия – наполовину. Мы опросили клубы: готовы ли вы проводить матчи во время Олимпиады? Против высказались 16 из 24 команд.

– Людей можно понять – лидеры-то разъехались.

– Совершенно верно. Плюс пандемия, количество заболевших растет с каждым днем. А у нас главная задача – провести плей-офф и узнать обладателя Кубка Гагарина. Чтобы не повторился сценарий двухлетней давности, когда вынуждены были досрочно завершить сезон.

Поэтому приняли решение не доигрывать оставшиеся матчи регулярного чемпионата, а определить участников плей-офф, исходя из процента набранных очков. В сложившихся обстоятельствах это единственный оптимальный вариант. Данное предложение лиги сейчас на утверждении у совета директоров КХЛ.

– Внакладе остались разве что пара-тройка команд, до последнего претендовавшие на место в плей-офф. Да хоккеисты, у которых из-за несыгранных матчей подвисли бонусы.

– В условиях пандемии всем нелегко. Разумеется, полноценный календарь регулярки для нас в приоритете. Если бы не ковид – спокойно доиграли бы, – сказал Морозов.