Морозов о бизнесе: «Открыл в Америке мебельный салон, а потом компаньона внезапно посадили за наркотики. 250 тысяч долларов потерял»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о своем опыте в бизнесе.
– У вас были неудачные попытки войти в бизнес?
– Одной хватило. Еще играя в НХЛ, открыл в Америке мебельный салон. В 2004-м наступил локаут, я улетел в Россию, подписал контракт с «Ак Барсом». А моего компаньона внезапно посадили.
– За что?
– За наркотики.
– Американец?
– Русский. В Штатах живет давно. При знакомстве произвел приятное впечатление, не было проблем ни с наркотиками, ни с алкоголем. Но потом слетел с катушек. То ли переклинило, то ли захотелось все попробовать.
– Как вы узнали, что он в тюрьме?
– С какого-то момента перестал выходить на связь. Телефон постоянно был вне зоны доступа. Я набрал приятелю, попросил заехать в салон, выяснить, что да как. И услышал: «Все закрыто, никого нет».
– У вас шок?
– Мягко говоря. Счета за аренду помещения оплачивал регулярно. Отыскал номер жены компаньона, дозвонился – тут-то и открылась правда. А я в Казани, чемпионат в разгаре, сорваться никуда не могу.
– Чем кончилось?
– Дождался отпуска, прилетел в Америку, быстренько свернул проект. Часть мебели удалось распродать, но в общей сложности потерял 250 тысяч долларов. На собственном опыте убедился – в таких делах нельзя никому доверять. Если не хочешь прогореть, нужно все контролировать самому.
– С тех пор – никакого бизнеса?
– Уже не рисковал, вкладывался в недвижимость. Покупал коммерческие помещения и сдавал в аренду. Это надежнее всего, – сказал Морозов.