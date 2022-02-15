Морозов о бизнесе: «Открыл в Америке мебельный салон, а потом компаньона внезапно посадили за наркотики. 250 тысяч долларов потерял»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о своем опыте в бизнесе.

– У вас были неудачные попытки войти в бизнес?

– Одной хватило. Еще играя в , открыл в Америке мебельный салон. В 2004-м наступил локаут, я улетел в Россию, подписал контракт с «Ак Барсом». А моего компаньона внезапно посадили.

– За что?

– За наркотики.

– Американец?

– Русский. В Штатах живет давно. При знакомстве произвел приятное впечатление, не было проблем ни с наркотиками, ни с алкоголем. Но потом слетел с катушек. То ли переклинило, то ли захотелось все попробовать.

– Как вы узнали, что он в тюрьме?

– С какого-то момента перестал выходить на связь. Телефон постоянно был вне зоны доступа. Я набрал приятелю, попросил заехать в салон, выяснить, что да как. И услышал: «Все закрыто, никого нет».

– У вас шок?

– Мягко говоря. Счета за аренду помещения оплачивал регулярно. Отыскал номер жены компаньона, дозвонился – тут-то и открылась правда. А я в Казани, чемпионат в разгаре, сорваться никуда не могу.

– Чем кончилось?

– Дождался отпуска, прилетел в Америку, быстренько свернул проект. Часть мебели удалось распродать, но в общей сложности потерял 250 тысяч долларов. На собственном опыте убедился – в таких делах нельзя никому доверять. Если не хочешь прогореть, нужно все контролировать самому.

– С тех пор – никакого бизнеса?

– Уже не рисковал, вкладывался в недвижимость. Покупал коммерческие помещения и сдавал в аренду. Это надежнее всего, – сказал Морозов.