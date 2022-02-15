Егор Яковлев: «Два раза Олимпиаду выигрывали только великие. Это мечта, с ней живем и отдадим все, чтобы добиться цели»

Защитник сборной России Егор Яковлев поделился ожиданиями от плей-офф Олимпиады-2022 в Пекине.

– Что думаете о матче с Данией?

– Начинаются игры на вылет, что думать? Нужно выходить, играть и выигрывать, налаживать, показывать наш уровень, наш хоккей, в который мы можем и умеем играть.

– Какие можно сделать выводы по первому матчу с Данией?

– Это хорошая команда, неплохо двигается, играет с желанием, с душой, самоотверженно. Хороший соперник нас завтра ждет.

– Что нужно перестроить по сравнению с тем матчем?

– Нужно наладить игру в неравных составах, это основное.

– Вам лично хотелось с кем-то сыграть больше — с Данией или Латвией?

– В латвийской сборной работает тренер по защитникам у нас с клубом. Поехал к ребятам чуть пораньше. А так не было предпочтений, с кем играть. Уже не до предпочтений.

– У нас есть супер-легенды в истории хоккея – Фетисов, Ларионов, которые дважды выигрывали . Что для вас значит шанс стать двукратным?

– Два раза выигрывали только великие. Это мечта, с ней живем и сделаем все, что от нас зависит, отдадим все, чтобы добиться этой цели. Пока есть завтрашний матч, нужно преодолеть эту цель, – сказал Яковлев.