Борис Михайлов: «Данию мы обязаны пройти. Они физически подсели, настрой у нашей команды должен быть самый боевой»

Двукратный олимпийский чемпион поделился мнением о предстоящем матче сборной России против Дании в 1/4 финала Олимпиады-2022 года в Пекине.

«Да, мы играли с Данией в группе, но это была первая игра. Датчане проявили себя с хорошей стороны. Мое мнение: сейчас они физически подсели. Были сложные игры, да и сыграли они больше.

Настрой у нашей команды должен быть самый боевой – все-таки игры пошли на вылет.

Данию мы должны обыгрывать. Все будет зависеть от настроя команды: надо строго сыграть в обороне и результативно в атаке – в таком случае все будет в порядке. Мы обязаны проходить датчан», – сказал Михайлов.