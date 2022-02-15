Форвард сборной Дании Франс Нильсен поделился мнением о победе над Латвией (3:2) в квалификации плей-офф Олимпиады-2022 и предстоящем матче с Россией в 1/4 финала.

«Латвия играла здорово, жестко. Но мы держались, Себастьян Дам делал важные сэйвы. Когда мы вышли вперед, то уже играли очень хорошо, в концовке не позволили многого сопернику.

Четвертьфинал с Россией, возможно, самый важный матч в истории сборной Дании? Да, но в то же время мы завтра можем все выиграть, а Россия – все проиграть. Все давление – на них, а мы можем выйти и играть раскрепощенно. Нам надо играть так, как мы играли против них в прошлый раз, надеюсь, мы найдем смелость больше держаться за шайбу.

Обычно в матчах с Россией удается проводить контратаки, потому что эта команда нацелена на атаку. Но здесь в первом матче они играли по системе, особо ничего не позволяли нам. Было тяжело создавать моменты. Но эта команда любит играть с шайбой, нам надо хорошо играть без шайбы, надеюсь, мы сможем создавать контратаки с численным преимуществом и забивать в них голы. И, конечно, нельзя по 6-7 раз за матч удаляться, как это было в матче группы.

Был удивлен счетом в матче Россия – Чехия, особенно после того, как мы сыграли с Россией. Раньше я бы не удивился, потому что Россия любит играть в атаку, и в таких матчах достаточно моментов у обеих команд. Но с нами они играли строго. Уверен, что завтра Россия не бросит все силы на атаку, они снова будут играть умно», – сказал Нильсен.