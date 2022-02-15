Плющев о матче с Данией: «Мы живем традициями 40-летней давности, когда по десятке всем грузили. Сейчас все изменилось, игра будет непростой»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о предстоящем матче сборной России против Дании в 1/4 финала Олимпиады-2022.

«Матч с Данией в группе (2:0 – прим. Sports.ru) был непростым, это видели все. Самое интересное, что у датчан был ряд моментов, которые они могли реализовать. Дважды играть с одним и тем же соперником в таком представительном турнире очень сложно.

У одних будут гореть глаза, чтобы себя реабилитировать за первый матч, вторые будут играть аккуратно, чтобы не наделать ошибок. Посмотрим, что получится.

Обязаны побеждать Данию? Мы и Швейцарию обязаны были обыгрывать не с таким счетом. Мы живем традициями 40-летней давности, когда по десятке всем грузили. Сейчас все изменилось, игра будет непростой», – сказал Плющев.