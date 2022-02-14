Леонтьев про 1:2 с «Локомотивом»: «Увидели то, что хотим видеть в исполнении «Нефтехимика»

Главный тренер Олег Леонтьев подвел итоги матча с (1:2) на «Турнире на паузе».

«Несмотря на то, что второй игровой день, и тяжело играть два дня подряд, были высокие скорости, хорошие моменты, игра смотрелась. То, что мы хотим видеть в исполнении команды, мы увидели.

Сыграли с достойным соперником, чуть бы получше в концовке, когда второй гол нам забивали на подставлении, получилось, что залетело. По игре – одинаковое количество моментов было и у нас, и у соперника. Парни молодцы, сражались. Сейчас отдохнем и готовимся к следующей игре», – сказал Леонтьев.