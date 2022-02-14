«Турнир на паузе». «Ак Барс» уступил «Северстали» в овертайме, «Локомотив» выиграл у «Нефтехимика» благодаря дублю Шалунова

В Казани продолжается «Турнир на паузе», в котором принимают участие четыре клуба КХЛ.

«Локомотив» – «Нефтехимик» – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

1:0 – 19 Шалунов (Марченко, Алексеев)

1:1 – 27 Хайруллин (Порядин)

2:1 – 52 Шалунов (Лукичев, Алексеев)

Вратари: Исаев – Судницин

«Ак Барс» – «Северсталь» – 3:4 (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)



0:1 – 03:34 Морозов (Лишка)

1:1 – 05:22 Фер (Дыняк)

2:1 – 10:02 Галимов (Юдин) ГБ

2:2 – 12:07 Емец (Тихонов, Вовченко)

3:2 – 26:06 Галимов (Кагарлицкий)

3:3 – 27:53 Пилипенко (Вовченко, Стенквист) ГБ

3:4 – 62:03 Вовченко (Пилипенко, Стенквист) ГБ

Вратари: Бобков – Подъяпольский

Положение команд: «Северсталь» – 3 (2), «Ак Барс» – 3 (2), «Локомотив» – 2 (2), «Нефтехимик» – 2 (2).