«Турнир на паузе». «Ак Барс» уступил «Северстали» в овертайме, «Локомотив» выиграл у «Нефтехимика» благодаря дублю Шалунова

В Казани продолжается «Турнир на паузе», в котором принимают участие четыре клуба КХЛ.
«Локомотив» – «Нефтехимик» – 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)
1:0 – 19 Шалунов (Марченко, Алексеев)
1:1 – 27 Хайруллин (Порядин)
2:1 – 52 Шалунов (Лукичев, Алексеев)
Вратари: Исаев – Судницин
«Ак Барс» – «Северсталь» – 3:4 (2:2, 1:1, 0:0, 0:1)
0:1 – 03:34 Морозов (Лишка)
1:1 – 05:22 Фер (Дыняк)
2:1 – 10:02 Галимов (Юдин) ГБ
2:2 – 12:07 Емец (Тихонов, Вовченко)
3:2 – 26:06 Галимов (Кагарлицкий)
3:3 – 27:53 Пилипенко (Вовченко, Стенквист) ГБ
3:4 – 62:03 Вовченко (Пилипенко, Стенквист) ГБ
Вратари: Бобков – Подъяпольский
Положение команд: «Северсталь» – 3 (2), «Ак Барс» – 3 (2), «Локомотив» – 2 (2), «Нефтехимик» – 2 (2).