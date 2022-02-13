«Турнир на паузе». «Ак Барс» обыграл «Локомотив», «Нефтехимик» отыгрался с 0:4 и победил «Северсталь» в овертайме

Сегодня в Казани стартовал «Турнир на паузе».
«Северсталь» – «Нефтехимик» – 4:5 ОТ (4:0, 0:2, 0:2, 0:1)
1:0 – 3 Корбит (Агапов, Хозлов)
2:0 – 9 Алексеев (Рогов, Емец)
3:0 – 17 Рооба (Гераськин, Назаркин)
4:0 – 17 Колмыков (Емец, Тихонов)
4:1 – 33 Митякин (Хайруллин)
4:2 – 40 Галимов (Сидоров, Секстон)
4:3 – 53 Галимов (Лещенко)
4:4 – 56 Гиматов (Березин, Вихарев)
4:5 – 61 Порядин (Хайруллин)
«Ак Барс» – «Локомотив» – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)
0:1 – 10 Аверин (Баранцев, Перевалов)
0:2 – 12 Шалунов (Алексеев)
1:2 – 22 Зарипов (Адамчук, Галимов), ГБ
2:2 – 29 Галимов (Коваленко, Кагарлицкий)
3:2 – 44 Кагарлицкий (Петров)
Положение команд: «Ак Барс» – 2 (1), «Нефтехимик» – 2 (1), «Северсталь» – 1 (1), «Локомотив» – 0 (1).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.