«Турнир на паузе». «Ак Барс» обыграл «Локомотив», «Нефтехимик» отыгрался с 0:4 и победил «Северсталь» в овертайме

Сегодня в Казани стартовал «Турнир на паузе».

«Северсталь» – «Нефтехимик» – 4:5 ОТ (4:0, 0:2, 0:2, 0:1)

1:0 – 3 Корбит (Агапов, Хозлов)

2:0 – 9 Алексеев (Рогов, Емец)

3:0 – 17 Рооба (Гераськин, Назаркин)

4:0 – 17 Колмыков (Емец, Тихонов)

4:1 – 33 Митякин (Хайруллин)

4:2 – 40 Галимов (Сидоров, Секстон)

4:3 – 53 Галимов (Лещенко)

4:4 – 56 Гиматов (Березин, Вихарев)

4:5 – 61 Порядин (Хайруллин)

«Ак Барс» – «Локомотив» – 3:2 (0:2, 2:0, 1:0)

0:1 – 10 Аверин (Баранцев, Перевалов)

0:2 – 12 Шалунов (Алексеев)

1:2 – 22 Зарипов (Адамчук, Галимов), ГБ

2:2 – 29 Галимов (Коваленко, Кагарлицкий)

3:2 – 44 Кагарлицкий (Петров)



Положение команд: «Ак Барс» – 2 (1), «Нефтехимик» – 2 (1), «Северсталь» – 1 (1), «Локомотив» – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.