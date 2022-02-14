Никитин о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Форму Шалунова оценит плей-офф. Надо набирать кондиции»

Главный тренер высказался после матча с (2:1) на «Турнире на паузе».

«Кто владел шайбой, у того и было преимущество. То мы играли с шайбой, то соперник. Состояние у всех неидеальное, переигрывали смены, возникали проблемы. В третьем периоде парни молодчики, потерпели и реализовали свой шанс.

Форму Шалунова оценит плей-офф. Понятно, что болельщики отмечают тех, кто забил, им нравятся голы. Но помимо этого есть много работы, он много пропустил, надо набирать кондиции. Это кропотливая работа, мы не обращаем внимания на то, забил или нет, сейчас важна подготовка.

Что касается удалений, то тут три варианта: судейство, лишние эмоции и функциональное состояние. Тут было точно не судейство, скорее, эмоции перехлестывали, удаления были некачественные», – сказал Никитин.