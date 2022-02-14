Ковальчук о Шипачеве: «Никакой проблемы нет. Уровень на Олимпиаде другой – площадки меньше, интенсивность намного больше»

Менеджер сборной России прокомментировал игру капитана команды на .

– Вы лично разговариваете с Вадимом Шипачевым? У него тут пока 0+1.

– Мы постоянно разговариваем, после каждой игры – и вместе, и отдельно. Я уверен, что он еще забьет самый важный гол.

– А в чем его проблема?

– Никакой проблемы нет. Просто уровень на Олимпиаде другой. Площадки меньше, интенсивность намного больше.

Поэтому говорим ребятам, чтобы быстрее принимали решения, проще играли в большинстве. Мы иногда пытаемся отдать подкидку через две клюшки.

Но тут это не проходит. А сейчас мы видим тенденцию, что все идет через броски. Игру упрощают. И нам нужно делать то же самое.

– А за счет чего уровень выше, если здесь играют хоккеисты из КХЛ и европейских лиг?

– За счет эмоций, атмосферы. Все прекрасно понимают, что это за турнир.

Даже те ребята, которые выступают в КХЛ, выходят тут совсем на другой уровень. Посмотрите, как здорово в сборной Финляндии выглядит тройка из Уфы.

Вчера даже получил удаление до конца матча. А ведь в он не отличался такими действиями. А здесь эмоции переполняют, все играют за свою страну, – сказал Ковальчук.

Четыре года назад Россия победила на Олимпиаде без НХЛ. Почему золото нас не успокоило и не сделало лучше?