Ковальчук о Шипачеве: «Никакой проблемы нет. Уровень на Олимпиаде другой – площадки меньше, интенсивность намного больше»

Менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал игру капитана команды Вадима Шипачева на Олимпиаде-2022.
– Вы лично разговариваете с Вадимом Шипачевым? У него тут пока 0+1.
– Мы постоянно разговариваем, после каждой игры – и вместе, и отдельно. Я уверен, что он еще забьет самый важный гол.
– А в чем его проблема?
– Никакой проблемы нет. Просто уровень на Олимпиаде другой. Площадки меньше, интенсивность намного больше.
Поэтому говорим ребятам, чтобы быстрее принимали решения, проще играли в большинстве. Мы иногда пытаемся отдать подкидку через две клюшки.
Но тут это не проходит. А сейчас мы видим тенденцию, что все идет через броски. Игру упрощают. И нам нужно делать то же самое.
– А за счет чего уровень выше, если здесь играют хоккеисты из КХЛ и европейских лиг?
– За счет эмоций, атмосферы. Все прекрасно понимают, что это за турнир.
Даже те ребята, которые выступают в КХЛ, выходят тут совсем на другой уровень. Посмотрите, как здорово в сборной Финляндии выглядит тройка из Уфы.
Вчера даже Маркус Гранлунд получил удаление до конца матча. А ведь в КХЛ он не отличался такими действиями. А здесь эмоции переполняют, все играют за свою страну, – сказал Ковальчук.
Четыре года назад Россия победила на Олимпиаде без НХЛ. Почему золото нас не успокоило и не сделало лучше?