Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук высказал мнение по поводу ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой, которая была допущена к участию в личном турнире на Олимпиаде-2022.
Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде на фоне положительной допинг-пробы на триметазидин.
– Какое ваше мнение по ситуации с Камилой Валиевой? Ей разрешили выступать дальше.
– Слава Богу. Значит, ничего серьезного нет. Я так понял, что МОК пока ни в чем не обвиняет Россию. Это все слухи.
Я хочу ей пожелать удачи. Она феноменальная спортсменка.
Я уверен, что там ни о каком допинге не может быть речи в 15 лет. Это просто смешно.
Поэтому удачи нашим фигуристам. Дай Бог, чтобы им как можно быстрее вручили командное золото, которое они завоевали.
– Вы пересекались с Валиевой в олимпийской деревне?
– Да, мы общаемся. Поддерживаем друг друга.
Видно, что девочка переживает. Ребенок же совсем! У меня дочке 16 лет. Я прекрасно понимаю ее эмоции. Она волнуется.
Но самое главное, чтобы это не сбило ее с настроя в личном выступлении. Верю, что Валиева завоюет еще одно золото, – заявил Ковальчук.
Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы