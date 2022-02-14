Менеджер сборной России по хоккею высказал мнение по поводу ситуации с фигуристкой , которая была допущена к участию в личном турнире на Олимпиаде-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде на фоне положительной допинг-пробы на триметазидин.

– Какое ваше мнение по ситуации с Камилой Валиевой? Ей разрешили выступать дальше.

– Слава Богу. Значит, ничего серьезного нет. Я так понял, что пока ни в чем не обвиняет Россию. Это все слухи.

Я хочу ей пожелать удачи. Она феноменальная спортсменка.

Я уверен, что там ни о каком допинге не может быть речи в 15 лет. Это просто смешно.

Поэтому удачи нашим фигуристам. Дай Бог, чтобы им как можно быстрее вручили командное золото, которое они завоевали.

– Вы пересекались с Валиевой в олимпийской деревне?

– Да, мы общаемся. Поддерживаем друг друга.

Видно, что девочка переживает. Ребенок же совсем! У меня дочке 16 лет. Я прекрасно понимаю ее эмоции. Она волнуется.

Но самое главное, чтобы это не сбило ее с настроя в личном выступлении. Верю, что Валиева завоюет еще одно золото, – заявил Ковальчук.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы