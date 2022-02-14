Шипачев, набравший 1 очко в 3 матчах Олимпиады: «Я играю плохо – все очевидно. Мы месяц не играли, через матчи набираем форму»

Капитан сборной России ответил на вопросы по поводу своей игры на Олимпиаде-2022.

В трех матчах на турнире нападающий набрал 1 (0+1) балл за результативность.

– Ваша не самая яркая игра связана с тем, что здесь у вас другие обязанности?

– Не знаю. Пока я играю плохо, надо добавлять. Все понятно и очевидно.

– Но вы выполняете много незаметной работы.

– Надо выполнять работу чуть по-другому.

– Как думаете, почему со статистикой пока не очень хорошо?

– Не забиваю голы, не отдаю передачи. Не знаю, я плохо играю.

– Вы много в обороне играете.

– Пока не идут голы. Значит, буду побольше играть в обороне.

– Считаете уровень радикально выше ?

– Нет. Просто все в разной форме подошли к турниру.

Швейцарцы вот когда закончили играть? Мы-то месяц не играли. Через игры набираем форму. Надеюсь, следующие игры будут лучше.

– Это сказывается больше всего.

– Когда играешь, ты в тонусе.

Конечно, так легче играть на любых соревнованиях. Без игрового тонуса на тренировке все равно много не наработаешь.

– Ваша связка с Галиевым – лучшая в КХЛ, поэтому про уровень говорю…

– Значит, мы не в оптимальной кондиции, – заявил Шипачев.

Напомним, что в КХЛ с 15 января не было проведено ни одной игры – чемпионат был остановлен раньше из-за коронавируса. Начало олимпийской паузы планировалось 21 января.

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