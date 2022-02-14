Шипачев, набравший 1 очко в 3 матчах Олимпиады: «Я играю плохо – все очевидно. Мы месяц не играли, через матчи набираем форму»

Капитан сборной России Вадим Шипачев ответил на вопросы по поводу своей игры на Олимпиаде-2022.
В трех матчах на турнире нападающий набрал 1 (0+1) балл за результативность.
– Ваша не самая яркая игра связана с тем, что здесь у вас другие обязанности?
– Не знаю. Пока я играю плохо, надо добавлять. Все понятно и очевидно.
– Но вы выполняете много незаметной работы.
– Надо выполнять работу чуть по-другому.
– Как думаете, почему со статистикой пока не очень хорошо?
– Не забиваю голы, не отдаю передачи. Не знаю, я плохо играю.
– Вы много в обороне играете.
– Пока не идут голы. Значит, буду побольше играть в обороне.
– Считаете уровень Олимпиады радикально выше КХЛ?
– Нет. Просто все в разной форме подошли к турниру.
Швейцарцы вот когда закончили играть? Мы-то месяц не играли. Через игры набираем форму. Надеюсь, следующие игры будут лучше.
– Это сказывается больше всего.
– Когда играешь, ты в тонусе.
Конечно, так легче играть на любых соревнованиях. Без игрового тонуса на тренировке все равно много не наработаешь.
– Ваша связка с Галиевым – лучшая в КХЛ, поэтому про уровень говорю…
– Значит, мы не в оптимальной кондиции, – заявил Шипачев.
Напомним, что в КХЛ с 15 января не было проведено ни одной игры – чемпионат был остановлен раньше из-за коронавируса. Начало олимпийской паузы планировалось 21 января.
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