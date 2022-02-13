Божко о сборной: «Первого звена пока нет. То ли в КХЛ настолько низкий уровень сопротивления, то ли Шипачев и Галиев – игроки для внутреннего чемпионата»

Комментатор Артем Божко оценил ситуацию с первом звеном сборной России на .

– Как вам перестановки в звеньях в матче против чехов? Например, перевод к и ?

– Скажу, что пока у нас нет первого звена на турнире. Шипачева и Галиева пока не видно, хотя они доминируют в . Очень много брака, причем даже в большинстве с трудом проходим среднюю зону.

Поэтому возникает вопрос – то ли у нас в КХЛ настолько низкий уровень сопротивления, то ли Шипачев и Галиев – это игроки для внутреннего чемпионата.

Потому что видно, что на Олимпиаде все надо делать на полсекунды быстрее и уровень мастерства соперников чуточку повыше. И пока эти оба игрока теряются.

И Чибисов на фоне них пытался что-то делать. Пускай он и забил такую довольно курьезную шайбу, но, по крайней мере, держал борьбу и пытался лезть, создавать остроту.

И здесь возникает еще один вопрос – почему в сборную не взяли Кузьменко? Ситуация с его травмой, наверное, это просто отговорки. Он уже играл пару дней назад в Сочи и выглядел очень прилично.

И вот таких нападающих, которые могут обыграть один в один в углу за счет катания, которые могут продавить защитника и вылезти на ворота, таких людей пока явно не хватает.

Причем Кузьменко – такой парень, который сочетает в себе и творческие навыки и определенные умения силового форварда. И таких игроков нам явно не хватает, – сказал Божко.