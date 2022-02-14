Третьяк о Валиевой: «Она должна быть бойцом, показать, что умеет. Такое не пожелаешь никому, но у нее боевой характер»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк дал комментарий о том, что фигуристка Камила Валиева выступит в личном турнире на Олимпиаде-2022.
Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде на фоне положительной допинг-пробы на триметазидин.
«Справедливость восторжествовала.
Теперь ей надо все забыть и сконцентрироваться только на своем участии в соревнованиях. Она должна проявить характер, показать, что умеет.
Все зависит от нее, она должна быть бойцом. Я лично верю в нее.
Такое перенести не пожелаешь никому, но у нее боевой характер», – заявил Третьяк.
Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы