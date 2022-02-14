Третьяк о Валиевой: «Она должна быть бойцом, показать, что умеет. Такое не пожелаешь никому, но у нее боевой характер»

Президент Федерации хоккея России ( ) дал комментарий о том, что фигуристка выступит в личном турнире на Олимпиаде-2022.

Спортивный арбитражный суд (CAS) позволил фигуристке продолжить выступление на Олимпиаде на фоне положительной допинг-пробы на триметазидин.

«Справедливость восторжествовала.

Теперь ей надо все забыть и сконцентрироваться только на своем участии в соревнованиях. Она должна проявить характер, показать, что умеет.

Все зависит от нее, она должна быть бойцом. Я лично верю в нее.

Такое перенести не пожелаешь никому, но у нее боевой характер», – заявил Третьяк.

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