Фетисов о Валиевой: «Поддержка всей страны поможет хорошо выступить на Олимпиаде. Знал, что вины нет, мы видим ее стойкий характер»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею высказался относительно того, что фигуристка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде-2022.

– Я рад за Камилу. Переживал за нее, знал изначально, что ее вины нет.

Справедливость восторжествовала, хочется пожелать ей стойкости и хорошего выступления.

Мы видим, какой у нее стойкий характер. Катать такие сложные программы, не имея характера и уверенности в себе, невозможно.

Конечно, неприятно, что с ней происходило в эти дни, но я думаю, что поддержка всей страны поможет ей хорошо выступить на Олимпиаде.

– Можно ли считать это первым шагом к полному оправданию Валиевой?

– Ну да. Нужно понять, как попал препарат в организм.

Надеюсь, что то решение, которое принял , станет основой для полного рассмотрения дела, – сказал Фетисов.

25 декабря 2021 года Валиева сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

Результаты анализов Стокгольмская лаборатория предоставила 7 февраля во время Олимпийских игр в Пекине. РУСАДА отстранило фигуристку, но 9 февраля сняло временное отстранение.

Так как отмена отстранения осталась в силе, Валиева примет участие в личном турнире фигуристок Пекина-2022, который стартует 15 февраля.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы