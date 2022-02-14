Карандин о судействе игры России и Чехии: «Финн и швед отработали качественно, без провалов»

Почетный вице-президент ФХР, бывший арбитр Юрий Карандин прокомментировал действия судей в матче Олимпиады-2022 между командами России и Чехии (5:6 ОТ).

– Главный тренер сборной России Алексей Жамнов не остался доволен арбитражем в матче с чехами. А вы?

– Для финна Каукокари и шведа Норда это была непростая игра – провокации, столкновения, результативная игра чехов в большинстве, когда практически каждый свисток отражался на результате.

Такие матчи бывают на каждом турнире, они высокой категории сложности для арбитров.

Эмоции нашего тренерского штаба, наверное, можно понять – удаления определили результат. Но не критику – финн и швед отработали качественно, без провалов.

Пересмотрел игру и увидел только один спорный эпизод, когда в овертайме на вбрасывании чех немного подблокировал нашего игрока и могло быть удаление.

В то же время в современном хоккее на вбрасываниях идет постоянная возня и толкотня, много пограничных эпизодов – и судьи в такие моменты стараются не вмешиваться. Здесь с ними можно согласиться.

– Много споров вызвал эпизод с «5+20» Воронкова.

– Не знаю, какие тут могут быть споры.

Раньше на таких моментах внимание не акцентировалось, но сегодня в ИИХФ идет борьба за здоровье игроков, и правила, связанные с ударами в голову, стали очень жесткими.

Воронков чуть присел, столкновение было акцентированным, как и касание локтя с головой чеха. Хотим мы того или нет, но это автоматом «5+20», – заявил Карандин.

Жамнов после поражения от Чехии: «Спасибо судьям. У чехов была задержка на вбрасывании в овертайме. У Воронкова не было «5+20» – игрок шел, наклонив голову»