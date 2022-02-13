Николишин о сборной России: «Легкого четвертьфинала не жду. На Олимпиаде не бывает простых матчей»

Чемпион мира высказался по поводу того, что в четвертьфинале Олимпиады-2022 сборная России сыграет с победителем пары Дания – Латвия.

«Легкого четвертьфинала я не жду, кто бы туда ни вышел. На Олимпиаде не бывает простых матчей.

Многие уверены, что мы легко победим? Пусть будут уверены лучше, чтобы наши ребята были уверены.

Нам надо выходить и обыгрывать. Только так.

То же самое можно сказать и о возможном матче с Финляндией в полуфинале. Не надо бежать впереди паровоза», – сказал Николишин.

Россия начнет матч 1/4 финала на Олимпиаде в 9:00 по московскому времени