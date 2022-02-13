Кожевников об 1/4 финала Олимпиады: «России без разницы, с кем играть. В любом случае надо выигрывать»

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мыслями о том, что в четвертьфинале Олимпиады-2022 сборная России сыграет с победителем пары Дания – Латвия.

«Нам без разницы, с кем играть – с Данией или Латвией. В любом случае надо выигрывать. Безотносительно того, кому нравится или не нравится, как мы выступаем. Надо улучшать игру, и тогда все будет нормально.

Стоит ли Жамнову усомниться в Федотове после шести пропущенных шайб? В таких случаях обычно вратаря не меняют. Откуда нам знать? Тренеры лучше разбираются. Тем более никто не видел второго вратаря», – сказал Кожевников.

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