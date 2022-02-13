Борис Михайлов: «И Данию, и Латвию сборная России обязана обыгрывать. Хотя будет трудно»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о том, что в четвертьфинале Олимпиады-2022 сборная России сыграет с победителем пары Дания – Латвия.

«Обе команды мы должны обыгрывать, вот и все. На кого выйдут, с тем и будут играть. И Данию, и Латвию мы обязаны обыгрывать. Хотя будет трудно.

Что касается Федотова, то если ему надо было вздохнуть, то ему не надо было играть с Чехией. А на сегодняшний день Иван в игре, тренерам он предпочтительнее двух других голкиперов», – сказал Михайлов.

Дания сыграет с Латвией в квалификации.

Россия сыграет с победителем пары Дания – Латвия в 1/4 финала Олимпиады-2022