Третьяк о вылете женской сборной: «Соперники были по зубам, но у нас по ходу турнира 10 человек в лазарете сидело»

Президент ФХР Владислав Третьяк высказался о поражении женской сборной России от Швейцарии (2:4) в 1/4 финала Олимпиады-2022 в Пекине.

«Соперники были нам по зубам, но нашу команду можно понять: у нее на протяжении турнира 10 человек в лазарете сидело, полкоманды не тренировалось, игроки сидели по номерам.

Девчонки проиграли, но осуждать их я не могу. Они бились, старались, я сегодня позвонил им, сказал, что были ошибки, но было и желание.

Если бы наша команда не теряла игроков в пандемию, мы бы прошли этот этап», – сказал Третьяк.