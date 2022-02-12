Третьяк о Воронкове: «Специально в голову не бил, не вижу ничего такого. Вот удаление Никишина действительно неприятным получилось»

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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал удаление до конца матча нападающего сборной России Дмитрия Воронкова за силовой прием против форварда сборной Чехии Лукаша Седлака.

«С профессиональной точки зрения я не вижу ничего такого. Это стечение обстоятельств, специально он его в голову не бил.

Если его дисквалифицируют, то большая потеря будет, Воронков действительно активный. Вот удаление Александра Никишина действительно неприятным получилось.

Игра веселой получилась, много голов пропустили в меньшинстве, дисциплина выходит на первый план.

Игровая дисциплина и игра в меньшинстве оставляют желать лучшего. Но хоть пять голов забили – это уже прогресс

Хочется, чтобы играли лучше в большинстве, одну забили. И игру в меньшинстве надо улучшать, надо учесть эти ошибки, так как в плей-офф их не должно быть», – заявил Третьяк.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное

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