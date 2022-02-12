Третьяк о Воронкове: «Специально в голову не бил, не вижу ничего такого. Вот удаление Никишина действительно неприятным получилось»

Президент ФХР прокомментировал удаление до конца матча нападающего сборной России за силовой прием против форварда сборной Чехии Лукаша Седлака.

«С профессиональной точки зрения я не вижу ничего такого. Это стечение обстоятельств, специально он его в голову не бил.

Если его дисквалифицируют, то большая потеря будет, Воронков действительно активный. Вот удаление действительно неприятным получилось.

Игра веселой получилась, много голов пропустили в меньшинстве, дисциплина выходит на первый план.

Игровая дисциплина и игра в меньшинстве оставляют желать лучшего. Но хоть пять голов забили – это уже прогресс

Хочется, чтобы играли лучше в большинстве, одну забили. И игру в меньшинстве надо улучшать, надо учесть эти ошибки, так как в плей-офф их не должно быть», – заявил Третьяк.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное