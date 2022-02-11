Третьяк о сборной России: «10 минут играли в большинстве и ни одного гола – это настораживает»

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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал победу сборной России в матче против Дании (2:0) на Олимпиаде-2022.

«Главное – победа. Ребята стараются, но 10 минут играли в большинстве и ни одного гола – это настораживает.

Надо усиливать игру в большинстве, тогда будут голы. Есть у нас хорошие мастера», – сказал Третьяк.

Жамнов о большинстве: «Восемь попыток, ни одного гола – это очень плохо. У нас нет кучи вариантов, всего 10-12 человек задействованы»

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?

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