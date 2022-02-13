Вайсфельд о матче с Чехией: «Люди, хотевшие креативный хоккей, удовлетворены? Лучше 1:0 выигрывать, чем 5:6 проигрывать»

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал поражение сборной России в матче против Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

«Была шумиха относительно отсутствия креативного хоккея в первых двух матчах. И я в одном из интервью сказал: «Лично мне больше нравится 1:0, чем 6:7». В итоге немножко не угадал – получилось 5:6.

И возникает вопрос: те люди, которые хотели креативный хоккей, сейчас удовлетворены? По мне, так лучше 1:0 выигрывать, чем 5:6 проигрывать», – сказал Вайсфельд.

Вайсфельд об игре сборной: «Хоккеистов отправили не за креативом, а Олимпиаду выигрывать. Кто-то будет против побед 1:0 в оставшихся играх?»