Владимир Воробьев об игре сборной России: «В матче с Чехией появился тот самый пресловутый креатив. Было гораздо веселее»

Четырехкратный чемпион России, экс-тренер «Динамо» и «Амура» Владимир Воробьев прокомментировал поражение сборной России в матче против Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде-2022.

– Веселый матч получился. Для болельщиков это все интересно, но для тренеров – сплошная головная боль и валидольчик. Из позитивных изменений точно можно отметить игру в атаке. Было гораздо веселее, и появился тот самый пресловутый креатив.

При этом сам матч проходил при постоянных стыках, борьбе, что традиционно для игры с чехами. И эти удаления поломали нашу игру, а чехи показали, как нужно играть в большинстве. Но и мы наконец-то реализовали, это приятная новость. Хотя в этом компоненте мы однозначно будем добавлять в плей-офф, у нас еще есть здесь перспектива. Потому что в сборной России достаточно мастеров, способных решать моменты в большинстве.

Важно, что смогли проявить характер, проигрывая две шайбы в третьем периоде, это о многом говорит. Еще отмечу, что вратаря закрывали, лезли на ворота, делали «вернушки» в зоне атаки, и защитников подключали. Сам матч с турнирной точки зрения ничего не решал, так что само поражение ничего не значит. Надо спокойно готовиться к четвертьфиналу.

– Можно сказать, что, несмотря на поражение, позитива от изменений в игре сборной больше, чем негатива от результата?

– Думаю, да, соглашусь с вами. Видно, что тренерский штаб хорошо поработал между матчами. Все звенья у нас поменялись, и в итоге все они отличились. Хороший матч провел Володя Ткачев, его гол – результат тренерских наработок по выходу из зоны с оставлением игрока на дальней синей линии, и Гусев ему своевременную передачку отдал. Все это было наиграно.

Кстати, Грицюка тоже надо отметить, парень забил гол в 20 лет на Олимпиаде, это дорогого стоит. Думаю, этот матч говорит о том, что в ближайшее будущее команды можно смотреть с надеждой, – сказал Воробьев.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное