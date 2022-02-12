Седлак о Воронкове: «Не думаю, что он хотел так поступить, неудачное стечение обстоятельств. Ему просто не повезло»

Нападающий сборной Чехии прокомментировал ситуацию с силовым приемом форварда сборной России в ходе матча на Олимпиаде-2022.

Во втором периоде хоккеист российской команды ударил Седлака в голову, за что был удален до конца матча.

«Это был неудачный силовой прием.

Воронков думал, что я буду хитовать его, и он применил силовой прием в ответ. Но я тянулся за шайбой, наклонил голову, и он меня ударил.

Не думаю, что Воронков хотел так поступить, это неудачное стечение обстоятельств. Ему просто не повезло, это мог быть чистый силовой прием.

С давних времен повелось, что наши матчи дарят много эмоций. Мы проводим веселые игры.

На льду мы бьемся за свои страны, а после матча улыбаемся друг другу. Сегодня мы создали много моментов, не все смогли реализовать, несколько раз повезло с отскоками», – сказал Седлак.

Россия развалилась под чешским большинством, но ключевое удаление Воронкова – очень спорное