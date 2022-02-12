Воронков удален до конца матча за удар в голову Седлаку. Чехия забила дважды в большинстве

Нападающий сборной России был удален до конца матча против команды Чехии на Олимпиаде-2022.

Хоккеист российской команды выполнил силовой прием в голову форварду чешской сборной .

Главные арбитры приняли решение о большом дисциплинарном штрафе после видеопросмотра игрового момента.

смогла забросить две шайбы в результате пятиминутного большинства после удаления Воронкова.

На 38:42 во втором периоде счет сравнял нападающий , а на 39:16 форвард вывел чешскую сборную вперед – 3:2.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Чехия.