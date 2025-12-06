Хартли о 3:1: «Адмирал» вышел заряженный, много времени провел в нашей зоне. Переломным стал 2-й период, когда «Локомотив» выстоял в меньшинстве»

Боб Хартли поделился мнением о победе «Локомотива» над «Адмиралом» в FONBET КХЛ.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли прокомментировал победу над «Адмиралом» (3:1) в FONBET чемпионате КХЛ.

«Нужно отдать должное сопернику: «Адмирал » вышел заряженный, с хорошими скоростями, много времени провел в нашей зоне.

Наверное, переломным моментом стал второй период, когда мы выстояли в меньшинстве и перехватили инициативу.

Забили хорошие голы, для нас это важная поездка и важная победа», – сказал Хартли .

«Адмирал» отстранил Тамбиева из-за неудовлетворительных результатов. Тренер возглавлял команду с 2021 года