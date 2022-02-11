Брызгалов о Валиевой и СМИ: «В России думают о том, у кого больше обсуждений. Неважно, правда или неправда. Вот «Спорт-Экспресс» написал, а потом извинялся»

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов прокомментировал реакцию СМИ на информацию о положительном допинг-тесте фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня стало известно, что в декабре во время чемпионата России она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

– В США, вы говорите, сдержанная реакция. А столько слухов, домыслов в российской прессе вас не удивляет?

– В США не позволяют такие высказывания из-за юридической точки зрения. А в России думают о том, у кого будет больше лайков и обсуждений.

Неважно, что ты написал – правду или неправду. Нет никаких юридических или других последствий. Вот «Спорт-Экспресс» написал, а потом извинялся.

Пока недостаточно информации, чтобы обсуждать. Но ребенок ни в чем не виноват абсолютно. Если Камиле запретят выступать, если ее дисквалифицируют, это будет преступление против человечества, – сказал Брызгалов.

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