Брызгалов о Валиевой: «Если загубят такую красоту, это будет удар. Я потеряю последнюю веру в человечество, Олимпиада вообще закончится»

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов прокомментировал ситуацию с положительным допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня стало известно, что в декабре во время чемпионата России она сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

– Что говорят в США об этой ситуации с Камилой Валиевой?

– Что фигуристам пока не вручают медали. Но на телевидении не говорят ни имен, ничего. Хотя есть какие-то издания типа Yahoo – они уже столько грязи вылили… А то, что пишут в российской прессе, читать невозможно. Отстранили – не отстранили, неразбериха полнейшая.

Главное то, что девочке 15 лет. Моему сыну только исполнилось 16, и он у меня спрашивает, какую таблетку надо взять при головной боли. Они несовершеннолетние и понятия не имеют, что надо принимать, а что – нет. Дети наивные и открытые, подчиняются родителям и тренерам. Поэтому я просто в шоке.

Если загубят такую красоту, для меня это будет удар. Я потеряю последнюю веру в человечество. Для меня Олимпиада вообще закончится, – сказал Брызгалов.