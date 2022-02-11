Немчинов о том, ощущается ли нехватка игроков НХЛ в сборной: «Они не приехали – все, надо забыть об этом и поддерживать команду»

Двукратный чемпион мира Сергей Немчинов оценил игру сборной России в матче против Дании (2:0) на Олимпиаде-2022.

«Наши выиграли 2:0 – это хорошая победа, это придает уверенности. Теперь просто надо готовиться к следующим играм. На данном этапе результат – это самое главное.

Сборную критикуют за качество игры? Это, наверное, было ожидаемо, потому что у ребят долго не было игровой практики и немножко, может, у наших нападающих прицел сбился. Но еще есть время подготовиться, главные матчи впереди. Сборная играет, возможно, не так результативно, как все хотели бы, но главное, что мы выигрываем.

Ощущается ли нехватка игроков из НХЛ? Энхаэловцы не приехали – все, надо забыть об этом, поддерживать нашу сборную и говорить про тех хоккеистов, которые играют», – сказал Немчинов.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?