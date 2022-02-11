Николишин об Олимпиаде: «Сборной России нужен финал в худшем случае, а в лучшем – победа»

Чемпион мира высказался касательно выступления сборной России на Олимпиаде-2022.

«Давайте не будем бежать впереди паровоза. Мы идем от игры к игре, сейчас игры в группе абсолютно ничего не значат. Это только распределение мест и соперников, с которыми команды будут играть в 1/8 финала. Вот когда настанет пора 1/8 или 1/4 финала, тогда надо думать.

Но нас ни тот, ни другой варианты не устраивают, нам нужен финал в худшем случае, а в лучшем – победа.

Качество игры сборной? Вы когда смотрите игру, чего хотите от сборной – победы или красивой игры? Выиграли? Выиграли. Две победы? Две победы. Не пропустили? Не пропустили! Все, идем дальше, радоваться надо», – сказал Николишин.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?