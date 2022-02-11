Вайсфельд об игре сборной России: «Думаю, с чехами у нас будет более открытый хоккей»

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал победу сборной России в матче против Дании (2:0) на Олимпиаде-2022.

«То, что мы не пропускаем во втором матче подряд, конечно, лежит на поверхности. На самом деле, сложно что-то сказать. 2:0 выиграли, результат нормальный.

Для любых сборных России, кроме женской, групповой этап – это предварительные игры. Олимпиада начнется для нас с матчей на вылет.

Будут ли с такой игрой в атаке у сборной России проблемы в плей-офф? Да кто его знает? Может, за счет такой хорошей игры в обороне нам будет достаточно пару раз сбегать в контратаку? Сложно что-то говорить. Те же датчане закрылись. У них, конечно, были моменты, когда Йенсен убегал один на один. Но по большому счету они выбрали совсем оборонительный план на игру, что неудивительно. Их защиту взломать тяжело.

И тут еще надо понимать, что вопрос не в том, что мы так хорошо играем в обороне. Просто сборная России играла с соперниками, которые изначально выходили обороняться. Их еще взломать надо. Как бы это странно ни звучало, но я думаю, что с чехами у нас будет более открытый хоккей. Сейчас все совсем уж закрыто было», – сказал Вайсфельд.