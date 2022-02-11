Фетисов о допинг-пробе Валиевой: «Она спортсменка от Бога. Для чего все это ей нужно, непонятно»

Теги Вячеслав Фетисов допинг Олимпиада-2022 женское катание Камила Валиева Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отреагировал на ситуацию с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня стало известно, что в декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«15-летняя девочка, которая в одни ворота выигрывает все соревнования, ей точно никакие запрещающие приемы (вероятно, имелось в виду «запрещенные» – прим. Sports.ru) ну просто не нужны…

Одно ее катание, скольжение – все это просто говорит, что она спортсменка от Бога. И для чего все это ей нужно, непонятно», – сказал Фетисов.

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