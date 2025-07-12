Якупов о том, как ему сохранить уровень игры: «С режимом никогда проблем не было, главное – здоровье. Оставаться порядочным и добрым, не делать гадостей, уважать окружающих»

Наиль Якупов рассказал, как ему сохранить качество игры из прошлого сезона.

После перехода из «Куньлуня» в «Авангард » он набрал 45 очков за 56 матчей при полезности «плюс 16».

– В прошлом сезоне ты по-настоящему перезагрузился. Есть понимание, как теперь не опустить планку?

– В первую очередь – оставаться порядочным человеком, добрым, не делать никому гадостей, уважать окружающих людей, помогать тем, кто рядом. Чем ты относишься лучше, тем к тебе относятся лучше, и это приводит к положительным результатам.

А в плане работы, хоккея – все буду делать так же, как и в прошлом сезоне. Тут главное, чтобы здоровье позволяло, а с режимом у меня никогда проблем не было.

– То есть именно выделяешь вещи ментальные и бытовые, а не хоккейные?

– Человечность в первую очередь всегда. Все начинается с тебя, с твоего отношения к другим людям. Вышел из дома, не сделал никому ничего плохого, пришел на работу в хорошем настроении.

А если наоборот, то и в хоккее будут какие-то проблемы, – сказал Наиль Якупов .