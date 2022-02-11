Зарипов – Валиевой: «Татарстан и Россия поддерживают тебя. Верь в свои силы, правда обязательно победит»

Нападающий хоккейного клуба «Ак Барс» Данис Зарипов выступил с заявлением в поддержку российской фигуристки Камилы Валиевой.

Сегодня стало известно, что в декабре во время чемпионата России фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

«Камила, Татарстан и Россия поддерживают тебя, думай только о соревнованиях и верь в свои силы.

Я знаю сам – правда обязательно победит. Продолжай работать, несмотря ни на что, и пусть это все принесет тебе только новую мотивацию стать лучше.

Болеем за тебя и гордимся тобой!» – приводит слова Зарипова официальный твиттер клуба КХЛ.

«Мы с тобой, Камила», – говорится в сообщении «Ак Барса».

Напомним, в июле 2017 года Зарипов был дисквалифицирован на 2 года за допинг. В пробе хоккеиста были обнаружены стимуляторы, диуретики и маскирующие агенты.

В ноябре 2017 года срок отстранения нападающего был сокращен до полугода. Спортивный арбитражный суд в Лозанне установил, что игрок не принимал запрещенные средства целенаправленно, а стал жертвой ошибки.

Проба Валиевой – положительная, МОК, ISU и WADA настаивают на отстранении. Онлайн. Live