Алексей Терещенко: «Уровень КХЛ очень низкий, сборная России давно ничего не выигрывает. Дай бог, чтобы на Олимпиаде получилось»

Трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру сборной России в матче против Дании (2:0) на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Прогресса в сравнении с матчем со Швейцарией нет. На данный момент играет одно звено – Карнаухов, Воронков, Слепышев. Они как были на уровне, так и остались.

Первая тройка? Необходимо добавлять. В большинстве был один момент, но этого мало. На Олимпийских играх не бывает мелочей.

Проблема в реализации. Когда уровень немного повыше, начинаем не успевать, нас накрывают. Необходимо быстрее принимать решения.

Я уже неоднократно говорил, что уровень КХЛ очень низкий. Сборная России уже давно ничего не выигрывает. Дай бог, чтобы здесь что-то получилось», – сказал Терещенко.

Россия в хоккее пока выглядит о-о-о-о-о-очень тяжело. Точно все в порядке?